تعرف على موعد مباراة ليفربول المقبلة فى الدوري الإنجليزي









يواجه نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره نادي كريستال بالاس يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي عادت من جديد بعد أن توقفت لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.





وتنقل المباراة بين ليفربول أمام كريستال بالاس علي قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.



