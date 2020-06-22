الأهلي يعرب عن تمسكه الكامل بمحمد محمود

الإثنين 22/يونيو/2020 - 02:34 ص
محمد محمود
محمد محمود
أمل الحلفاوي


أبدى الجهاز الفني في النادي الأهلي، تمسكه الكامل بلاعب الفريق الأول لكرة القدم محمد محمود، العائد من إصابة الرباط الصليبي.

ويحظى اللاعب بمساندة النادي وإدارته بشكل شخصي، حتى أن محمود الخطيب رئيس النادي يدعمه ويطمئن عليه ما بين الحين والأخر.

حيث أن الأهلي يرفض رحيل محمد محمود، خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي لم يتلق أي عروض، سواء الإعارة أو البيع النهائي.

جدير بالذكر أن محمد محمود عاد للتدريبات البدنية قبل أيام قليلة بعد شفائه من الإصابة بالرباط الصليبي للمرة الثانية.

وخاض محمد محمود خلال هذا الموسم لقائين فقط،بواقع 74 دقيقة.

أخبار تهمك

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ ساعة و 26 دقيقة

بعد تجمهر أولياء الأمور أمام اللجان.. وزير التربية والتعليم يكشف إجراء حاسم

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يضم ٣ لاعبين جدد

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يرفض عرض نيمار

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 1475 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و87 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

فصل 4 طلاب بكفرالشيخ لاعتدائهم على المراقبين وتكسير المقاعد

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة عاجلة من الأزهر إلى الشعب المصري بشأن الأمن القومي (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

ساديو ماني يصدم ليفربول

منذ ساعتين و 22 دقيقة

"كانت تجربة صعبة أوي".. أول ظهور للإعلامية ريهام السهلي بعد شفائها من "كورونا" (فيديو)

منذ ساعة و 18 دقيقة

عمرو أديب يكشف حقيقة اعتقال 18 عاملا مصريا في ليبيا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

"بدأ الإنتاج".. هيئة الدواء تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

منذ حوالي 4 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:22 ص

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

10:25 م

رسالة عاجلة من الأزهر إلى الشعب المصري بشأن الأمن القومي (فيديو)

12:56 ص

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

06:20 م

عاجل| الصحة: تسجيل 1475 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و87 حالة وفاة

09:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!