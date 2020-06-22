الأهلي يعرب عن تمسكه الكامل بمحمد محمود









أبدى الجهاز الفني في النادي الأهلي، تمسكه الكامل بلاعب الفريق الأول لكرة القدم محمد محمود، العائد من إصابة الرباط الصليبي.





ويحظى اللاعب بمساندة النادي وإدارته بشكل شخصي، حتى أن محمود الخطيب رئيس النادي يدعمه ويطمئن عليه ما بين الحين والأخر.





حيث أن الأهلي يرفض رحيل محمد محمود، خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي لم يتلق أي عروض، سواء الإعارة أو البيع النهائي.





جدير بالذكر أن محمد محمود عاد للتدريبات البدنية قبل أيام قليلة بعد شفائه من الإصابة بالرباط الصليبي للمرة الثانية.



