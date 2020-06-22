الشعلالي : اللعب للزمالك شرف كبير





ذكرت تقارير صحفية تونسية أن الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم خط وسط منتخب تونس غيلان الشعلالي ونجم ملطية سبور التركي الذي أعلن عن فسخ تعاقده مع ناديه التركي مؤخرًا.





وأشار موقع وات التونسي إلى أن العديد من الأنباء ترددت عن سعي الزمالك لضم النجم التوتسي بعد قراره لفسخ تعاقده مع ناديه التركي وذلك لعدم حصوله على مستحقاته المالية .





وقال غيلان الشعلالي في تصريحات نقلها موقع وات التونسي:"قررت فسخ عقدي مع ملطية التركي بعد محاولات للحل الودي، مسئولي النادي التركي فتحوا معي خطوطا للحل من أجل مواصلة التجربة".





وعن حقيقة مفاوضات الزمالك معه، قال الشعلالي :"تلقيت العديد من العروض ومن بينها الزمالك حيث جرت اتصالات من جانب مسئولي النادي المصري بالفعل حول انضمامي إلى الفريق".



