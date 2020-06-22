في عيد الأب.. مراد مكرم يكشف لفتة إنسانية لوالده









احتفل الفنان مراد مكرم، بعيد الأب العالمي الذي يحل هذه الأيام، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".ونشرت صورة تجمعه بوالدها وعبر عن حبه الشديد لها وعلقت قائلا: "في اليوم العالمي للأب اتعلمت منه أشياء كثيرة.. إزاي اتعامل مع الوزير والغفير كل واحد بأسلوبه.. ازاي أبقي عشري وبسيط كنت أروح معاه الورش وأنا صغير نفطر مع الصنايعية الفطار المصري الأصيل اللي بعشقه.. اتعلمت منه الصبر وإني قيمتك مش في معاك كام، لإن يوم معاك ويوم لا، إنما قيمتك في أخلاقك وإنسانيتك، عيد ميلاد الأب شكرا بابا".يعد آخر أعمال مراد مكرم مسلسل شبر ميه مسلسل درامي طويل، مكون من 45 حلقة ومأخوذ من فورمات أجنبي ، وتدور أحداثه حول ثلاثة رجال لكل منهم شخصية مختلفة عن الآخر، فالأول أحمد السعدني وهو متعدد العلاقات النسائية ولكنه يرفض فكرة الزواج وبالنهاية يكتشف أن له ابن ، ومحمد علي رزق توفيت زوجته فقرر الاعتناء بإبنته الوحيدة الصغيرة ويدخل في صراع شرس ، وآخرهم الفنان مراد مكرم الذي بدا واضحاً أنه لم يعد يقدر علي تحمل مسئولية ابنائه فقرر الانفصال عن زوجته والزواج من أخري فيقع في ضغط الحياة والأموال.ويشارك في هذا العمل الدرامي أحمد السعدني، رجاء الجداوي، نجلاء بدر، مراد مكرم نهي عابدين، محمد علي رزق ، ندا موسي واخراج طارق رفعت.