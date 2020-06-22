بعد زيادة أعداد الإصابات.. ما هي الطريقة المثلى للتعامل مع عامل الديلفري

بالرغم من أهمية عامل الديليفري بوجه عام وفي أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بوجه خاص، إلا أنه يعتبر مصدرًا لانتقال العدوى بكوفيد 19، ففي محافظة السويس تسبب عامل ديليفري في إصابة 10 أسر بعد أن تبين إيجابية تحاليله المعملية، ويجب أن يلتزم كل فرد يتعامل مع عامل الديليفري بتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية حماية له ولأفراد أسرته.





وتستعرض بوابة " الفجر " الطريقة المثلى للتعامل مع عامل الديلفري من خلال عدة نصائح للحماية من انتقال العدوى بكوفيد 19 كما أوضحتها الدكتور شيرين خميس أستاذ طب الأطفال بجامعة الفيوم في النقاط التالية:





1- الالتزام بغسل الأيدي وتعقيمها بأدوات التعقيم بعد أن يعطي الشخص لعامل الديلفري حسابه وبعد أن يستلم المشتريات منه وعلى وجه الخصوص إذا استقبل الشخص من عامل الديلفري نقود متبقية من الحساب ويُنصح أن يعطي الشخص عامل الديليفري حسابه كاملا دون أن يتحصل منه على نقود باقية من الحساب.





2- يجب أن يتم غسل الخُضروات جيدًا قبل القيام بلمسها وبعدها الإلتزام بغسل وتعقيم الأيدي جيدًا تفاديًا لإنتقال العدوى بكوفيد 19 وهذا يجب في حالتين بعد غسل الطعام وبعد أن يستلم الشخص المشتريات من عامل الديليفري.





3- الامتناع تمامًا عن ملامسة اليدين والعينين بعد أن يستلم الشخص المشتريات من عامل الديليفري ويجب بعد الإستلام غسل اليدين جيدًا وتعقيمها بأدوات التعقيم.





4- التزام صاحب المنزل بقواعد التباعد الإجتماعي أثناء تعامله مع عامل الديليفري خلال إستلامه مختلف المشتريات والبقالة.





5- يفضل بشكل دائم خلال أزمة كورونا أن يقوم صاحب المنزل بالدفع الإلكتروني متى استطاع ذلك وأن يبتعد عن الدفع نقدًا إلا إذا اضطر إلى ذلك.





6- الالتزام بإرتداء القفازات خاصة عندما يستلم صاحب المنزل المشتريات من عامل الديليفري والإمتناع عن التكلم معه وفي وقت الضرورة يتم التحدث مع عامل الديليفري على مسافة.





7- بعد استلام المشتريات من عامل الديليفري يجب التخلص مباشرة من أكياس الطعام وبعدها يجب غسل الأيدي جيدا وتعقيمها بأدوات التعقيم وهذه الخطوة أساسية لأنها تمنع إنتقال عدوى كوفيد 19 من خلال الأسطح في حالة أن يقوم شخص مصاب بكوفيد 19 بملامستها، والقيام بعدها بوضع الأطعمة في طبق ويجب بعد التخلص من القفازات غسل الأيدي جيدا وتعقيمها قبل تناول الطعام.





8- في حالة وجود الشخص في سيارة وعندما يستلم الطعام من عامل الديليفري يجب أن يمنعه من ملامسة مقبض السيارة لكي يفتح باب السيارة.





9- يجب أن يتحرى الشخص ويكون لديه بعض الشكوك من المكان الذي يطلب منه الطعام ولا يُسلِّم تماما ويطمئن للمكان وطريقة نظافته.





10- وتوجد طريقة أخرى لإستلام المشتريات من عامل الديليفري أن يضع المشتريات ويبتعد ومن ثم يستلمها الشخص ويضع حسابه ويبتعد.





11- يجب الإلتزام بإرتداء القفازات لكل من عامل الديليفري والمستلم.





12- يفضل إذا لم يوجد مانع أن يستعين مستلم الطلبات بقطنة صغيرة و" سبراي كحول" بعد أن يتم تخفيفه مع المياه بنسبة 1 ل8 ويمسح به الغلاف الخارجي للأطعمة بشرط إغلاق الطعام بشكل جيد وأن لا يؤثر على الطعام أو يجعله غير صالح للأكل.





13- في حالة إذا استلم الشخص الطعام ساخنًا جدا فإنه يُفترض أنه ليس به كوفيد 19 أما إذا كان باردًا فيجب تسخينه جيدًا.