كارمن سليمان في أحدث جلسة تصوير لها.. "أبدأ بنفسك الآن وليس غدا"

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:29 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

شاركت الفنانة كارمن سليمان، متابعيها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت خلال الصورة مرتدية تيشرت أسود وكان شعرها مرفوعا، كما وضعت ميكب هادئ متناسب مع إطلالتها.

وعلقت على الصورة قائلة: "المستقبل يبدأ اليوم وليس غدًا.. أبدأ التغيير بنفسك دلوقتي وليس غدا".

كارمن سليمان مطربة مصرية، وهي الفائزة بلقب "نجمة العرب" من برنامج آراب آيدول الموسم الأول، حصلت علي بكالوريوس أعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام من أكاديمية الشروق، ذاع صيتها منذ اشتراكها في برنامج اكتشاف المواهب أراب أيدول على قناة إم بي سي 1، وصولها للمرحلة النهائية ومنافستها على اللقب ضد المغربية دنيا بطمة. 

كارمن سليمان ولدت في عائلة محافظة فوالدتها تتمتع بصوت رائع ولكنها لم تحترف الغناء وجدت الموهبة بابنتها فشجعتها على دخول برامج مسابقات غنائية مثل مودرن ستار وأراب أيدول والذي كان خطوة هامة في مشوارها الفنى حتى الآن.

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