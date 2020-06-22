نادر حمدي: "من أهم أيام حياتي لما كنت بقود أوركسترا"

الإثنين 22/يونيو/2020 - 02:52 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

نشر الفنان نادر حمدي، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

واستعاد نادر حمدي، في الصورة ذكرياته مع مهرجان القاهرة السينمائي.

وعلق على الصورة قائلًا :"كان يوم من اهم ايام حياتي لما كنت بقود اوركسترا مكون من كل حبايبي و أصدقائي اشطر عازفين مصر في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي".

يذكر أن الفنان نادر حمدي قدم العزاء للفنان محمد نور في وفاه والده و ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام" .

وعلق نادر حمدي على الصورة قائلا : البقاء لله توفي والد اصدقائي و اخواتي محمد نور و اسلام نور الله يرحمه كان راجل طيب جدا و كنت بحبه اوي ارجو منكم الدعاء له و قراءه الفاتحة علي روحه". 

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