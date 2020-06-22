نجم الأهلي السابق: جاريدو مهزوز ولا يملك الثقة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:54 ص
جاريدو
جاريدو
محمد جمال


قال أحمد رؤوف، نجم النادي الأهلي السابق، إن الزمالك دخل في مفاوضات جادة معه خلال تواجده في ليبيا ولكن الأهلي حسم الصفقة في النهاية.

وأكد أحمد رؤوف في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "تلقيت في نفس الوقت مكالمة من محمد يوسف مدرب الأهلي السابق والأهلي خطفني من الزمالك في 72 ساعة".

وتابع: "زعلان من رحيلي عن الأهلي بتلك الطريقة وجاريدو وراء ذلك.. وهو مدرب مهزوز على الخط ولا يمتلك الثقة الكافية".

وقال رؤوف، إن الأهلي هو صاحب نادي القرن الحقيقي منذ ولاته وإن الجميع يعرف ذلك.

وأكد أحمد رؤوف في تصريحات في برنامج "نمبر وان": "الاتحاد الإفريقي أقر بأن الأهلي هو نادي القرن الحقيقي ولا مجال للحديث حول تلك النقطة، ولو كنت لاعبًا في الزمالك كنت سأقول نفس الكلام".

وكشف رؤوف كواليس خاصة لأول كرة حول إنضمامه للأهلي، مشيرًا في مفاجأة أنه قد وقع للأهلي مع المهندس عدلي القيعي قبل الإنضمام إلى إنبي.

وأوضح: "كنت موقع للنادي الأهلي ولكن الأهلي انتظر ليناير من أجل ضمي بشكل رسمي مع انتهاء عقدي ولكن إنبي خطف الصفقة في الأنفاس الأخيرة".

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