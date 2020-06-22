برشلونة يرفض عرض نيمار

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:51 ص
نيمار
نيمار
عبد القادر عرابي


ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم، رفض نادي برشلونة الإسباني عرضاً من نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا.


وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة رفض عرضاً للتصالح بينه وبين نيمار، في أعقاب القضية التي رفعها اللاعب بشأن بعض المستحقات المتأخرة له.

وأكدت الصحيفة، أن اللاعب صاحب الـ28 عاماً عرض التنازل عن 13 مليون يورو، قيمة المكافأة المالية أثناء توقيع عقده مع برشلونة.


كما اشترط نيمار الحصول على المبلغ المتبقي من المكافأة، والذي يقدر بـ30 مليون يورو.

وخسر نيمار قضيته ضد برشلونة في إحدى محاكم مدينة كتالونيا، حيث قضت المحكمة بعدم أحقيته في الحصول على مبلغ 43 مليون يورو، قيمة مكافأة عقده مع برشلونة، قبل أن ينضم لباريس سان جيرمان.


وألزمت المحكمة اللاعب برد مبلغ 6.7 لخزينة نادي برشلونة مرة أخرى.


ويرتبط اللاعب العودة لبرشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، على الرغم من النزاعات القضائية بينهما.

أخبار تهمك

"بدأ الإنتاج".. هيئة الدواء تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ ساعة و 26 دقيقة

ساديو ماني يصدم ليفربول

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل| الصحة: تسجيل 1475 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و87 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تجمهر أولياء الأمور أمام اللجان.. وزير التربية والتعليم يكشف إجراء حاسم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة يرفض عرض نيمار

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. الأهلي يضم ٣ لاعبين جدد

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة عاجلة من الأزهر إلى الشعب المصري بشأن الأمن القومي (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

"كانت تجربة صعبة أوي".. أول ظهور للإعلامية ريهام السهلي بعد شفائها من "كورونا" (فيديو)

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 8 ساعات

فصل 4 طلاب بكفرالشيخ لاعتدائهم على المراقبين وتكسير المقاعد

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب يكشف حقيقة اعتقال 18 عاملا مصريا في ليبيا

منذ ساعتين و 15 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:22 ص

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

10:25 م

رسالة عاجلة من الأزهر إلى الشعب المصري بشأن الأمن القومي (فيديو)

12:56 ص

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

06:20 م

عاجل| الصحة: تسجيل 1475 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و87 حالة وفاة

09:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!