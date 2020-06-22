إسراء عبد الفتاح لـ "حمدي الميرغني": أنت أفضل أب وتمارا بتحبك

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نشرت الفنانة إسراء عبد الفتاح، صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام ".



وظهرت في الصورة بصحبها زوجها الفنان حمدى الميرغني وابنتهما، فيما علقت اسراء عبد الفتاح على الصورة قائلة: "عيد أب سعيد لأفضل اب .. تمارا بتحبك".



وحازت الصورة على الكثير من الاعجابات، وعلق الجمهور قائلاً: "ربنا يخليكوا لبعض بنحبكم اوي" ، فيما كتب معجب آخر: "ماشاء الله..اللهم بارك"



يذكر أن إسراء عبد الفتاح وضعت طفلتها فى الثالث من ديسمبر الماضى، وسط حفاوة استقبال من الوسط الفنى والجمهور.





يشار إلى أن حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح تعارفا خلال كواليس مسرح مصر ثم جمعتهما قصة حب كان أشرف عبد الباقي شاهدا عليها بعد أن اكتشفهما وقدمهما في مسرح مصر.



