روبي تعتذر عن مسلسل عمرو سعد الجديد .. ومنة شلبي المرشحة للدور

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:54 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

اعتذرت الفنانة روبي، عن مسلسل عمرو سعد الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني2021، وسوف يُعرض عبر شاشة قناة "mbc مصر" التي تتولى مهمة إنتاجه.

وأفادت مصادر صحفية أن الفنانة منة شلبي تقرأ الورق حاليًا، وقبلت العمل بشكل مبدئي، بينما مازالت الشركة المنتجة تجري تعاقدات أخري مع باقي النجوم وذلك في تكتم شديد.

يشار إلى أن عمرو سعد تغيب عن السباق الرمضاني الماضي، واكتفي بالمشاركة كضيف شرف فقط في مسلسل "الاختيار"، للنجم أمير كرارة، الذى تناول قصة حياة الشهيد البطل أحمد صابر منسي، واستطاع أن يلفت الأنظار.

كما يذكر أن روبي أيضاً تغيبت عن السباق الرمضاني الماضي، وكان آخر ظهور لها في الدراما التليفزيونية بمسلسل "أهو ده اللي صار"، التى حققت به نجاحاً كبيراً.


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