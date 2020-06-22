شاهد.. مقلب نجل وفاء عامر بها (فيديو)





نشر عمر نجل الفنانة وفاء عامر، فيديو جديد له عبر صفحته الشخصية بموقع تداول الصور والفيديوهات " إنستجرام" .وظهر فى الفيديو يقوم بعمل مقلب فى والدته ويقص شعرها، كما علق عمر على الفيديو قائلاً : "مقلب في أمب إنى بقص شعرها".حاز الفيديو على الكثير من الإعجابات وعلق الجمهور قائلاً: "ربنا يحفظك و يخليكم لبعض" ، وكتب معجب آخر: "هموت ايه الضحك ده بجد" ، وقال آخر:"حرام عليك ده انا اتخضيت".انتهت وفاء عامر من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6" ، وتجسد وفاء عامر فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان. فيلم "شريط 6" بطولة : "خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.يذكر أن فيلم "شريط 6" بطولة :"خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.https://www.instagram.com/p/CBtPZfLpMW5/?utm_source=ig_web_copy_link