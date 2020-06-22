يعيش قصة حب جديدة ووالدته تركية.. مالا تعرفه عن أحمد فلوكس في عيد ميلاده

الإثنين 22/يونيو/2020 - 02:37 ص
بوابة الفجر
مي مرسي

يحتفل الفنان أحمد فلوكس، اليوم بعيد ميلاده والذي قدم عدد كبير من الأعمال، واشتهر من خلال دوره بفيلم "الممر" بجانب الفنان أحمد عز والذي تكرم عقبه في دار الأوبرا.

ويرصد "الفجر الفني" بعض الحقائق التي لا يعرفها البعض عنه..

1- ينتمي لعائلة فنية حيث أن والده الفنان فاروق فلوكس ووالدته سيدة تركية الأصل.

2- تخرج من كلية الإعلام ورغم تفوقه إلا أنه سقط في اختبارات المعهد التمثيل ورفض أن يتوسط له والده.

3- في البداية رفض والده دخوله في عالم التمثيل ولكنه وافق بعد ذلك.

4- تزوج لأول مرة من فتاة مغربية وأنجب منها طفلا واحدا ثم انفصلا بعد ذلك.

5- تزوج من الفنانة هنا شيحة ولكنه انفصل عنها بعد مرور أقل من عام في زواجهم.

ويعيش الفنان أحمد فلوكس قصة حب مع المذيعة ديالا مكي، وظهر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأعلنا مؤخرا إعلام خطبتهم عقب انتهاء حظر الطيران.



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