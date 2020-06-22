نجم الاسماعيلي السابق: لو عاد بي الزمن سأنتقل لـ الأهلي

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:34 ص
محمد جمال


كشف مصطفي كريم نجم الاسماعيلي السابق عن عروض قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك خلال فترة تواجده فى الدوري المصري وتألقه مع الدراويش .

وقال مصطفى كريم، نجم الكرة العراقية، إن النادي الأهلي دخل في مفاوضات جادة معه وإنه كان قريبًا من القلعة الحمراء.

وأكد مصطفى كريم في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "كنت قريب من الأهلي ولكنني فضلت الإنتقال والإحتراف في الدوري الإماراتي وكان قرارًا خاطئًا".

وأتم: "كان قراري خاطئ ولو رجع بي الزمن سأنتقل إلى النادي الأهلي بدون تفكير فهو نادي صاحب بطولات وكان يضم لاعبين كبار أمثلة سيد معوض ومحمد أبو تريكة ووائل جمعة".

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