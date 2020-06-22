أحمد حلمي يحتفل بعيد الأب بطريقة كوميدية

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:52 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

احتفل النجم أحمد حلمي، بعيد الأب العالمي الذي يحل اليوم ، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث نشر صورة له وعلق ممازحا: "بمناسبة عيد الأب أحب أشكر نفسي، وأقولي كل سنة وإنت طيب".

وتفاعل الكثير مع الصورة وعلق أحد المتابعين قائلا: "كل سنة وإنت طيب يا نجم".

يذكر أن الفنان أحمد حلمي قدم العديد من الأدوار الكوميدية والرومانسية في السينيما والتليفيزيون، وتألق في العديد من الأعمال الكوميدية التي جعلتة قريب من الجمهور.

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