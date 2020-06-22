أحمد حلمي يحتفل بعيد الأب بطريقة كوميدية
الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:52 ص
فايقة محمد عادل
احتفل النجم أحمد حلمي، بعيد الأب العالمي الذي يحل اليوم ، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
حيث نشر صورة له وعلق ممازحا: "بمناسبة عيد الأب أحب أشكر نفسي، وأقولي كل سنة وإنت طيب".
وتفاعل الكثير مع الصورة وعلق أحد المتابعين قائلا: "كل سنة وإنت طيب يا نجم".
يذكر أن الفنان أحمد حلمي قدم العديد من الأدوار الكوميدية والرومانسية في السينيما والتليفيزيون، وتألق في العديد من الأعمال الكوميدية التي جعلتة قريب من الجمهور.