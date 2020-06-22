أحمد السعدني يستعيد مع جمهوره ذكرياته في الثانوية العامة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:13 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

شارك الفنان أحمد السعدني، جمهوره ذكرياته مع الثانوية العامة خلال صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

كتب أحمد السعدني، :"اول يوم امتحان ثانويه عامه كان لغه عربيه الساعه ٩ صباحًا مدرسة جمال عبد الناصر صحيت ٩ الا خمسه في بيتنا احمد عرابي المهندسين علي امي بتنفضني عالسرير زي ما بتنفض السجاده في الشباك نزلت بالبيجاما تقريبًا و نزلت معايا ومحضرالي سندوتشات وصلنا المدرسه ٩ و ربع".

وأستكمل حديثه قائلاً: "لقينا البوابه مقفوله امي شبكتلي و نطيت من فوق السور علي صوت بتاع الامن بينده عندك يا ابني عليا سبرنت مو صلاح او علي ايامها ياسر ريان (الجناح الطائر) جري في المدرسه كلها بتوه بتاع الامن زي مطاردات سلام يا صاحبي وصلت للجنه و بوس ايادي عشان يدخلوني و امتحن و بعد الامتحان".

وأضاف قائلًا :"وقفنا عند كشك قدام المدرسه بنسمع شريط عمرو دياب كان لسه نازل اغنية مش حضعف و روحت امي كانت عاملالي بطاطس محمره كلتها و نمت امي موقفتش عند المدرسه تستناني والحمدلله نجحت بتفوق يعني الوقفه بره مش بتفرق يا والدي و يا والدتي روحوا البيت و ادعوا من قلبكوا و ان شاء الله ابنائكم حيتفوقوا زيي و يجيبوا ٢٥/٥٠".


أخبار تهمك

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 10 ساعات

رسالة عاجلة من الأزهر إلى الشعب المصري بشأن الأمن القومي (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل| الصحة: تسجيل 1475 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و87 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يرفض عرض نيمار

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ حوالي 17 ساعة

عمرو أديب يكشف حقيقة اعتقال 18 عاملا مصريا في ليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

منذ يوم

فصل 4 طلاب بكفرالشيخ لاعتدائهم على المراقبين وتكسير المقاعد

منذ حوالي 9 ساعات

بعد تجمهر أولياء الأمور أمام اللجان.. وزير التربية والتعليم يكشف إجراء حاسم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ ساعتين و 55 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يضم ٣ لاعبين جدد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

منذ حوالي 14 ساعة

ساديو ماني يصدم ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:22 ص

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

02:03 ص

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

10:25 م

رسالة عاجلة من الأزهر إلى الشعب المصري بشأن الأمن القومي (فيديو)

12:56 ص

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

06:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!