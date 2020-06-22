ياسمين عبد العزيز تروج لمسلسل زوجها عبر "إنستجرام"

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نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتضمن هذا الفيديو البرومو الترويجي لمسلسل زوجها الفنان أحمد العوضي، وظهرت تروج لهذا العمل الخاص به.



يذكر أنه تم إعلان زواج ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في أول مايو الماضى وغير كلاهما الحالة الاجتماعية على فيسبوك وتم الاحتفال بدون اى مراسم بسبب ظروف أزمة كورونا.





وشاركت ياسمين عبد العزيز في مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي عرض في رمضان 2020 وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري.