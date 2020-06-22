"كانت تجربة صعبة أوي".. أول ظهور للإعلامية ريهام السهلي بعد شفائها من "كورونا" (فيديو)

















عاوت الإعلامية ريهام السهلي الظهور على قناة " cbc extra news" عقب تعافيها من فيروس كورونا المستجد ويعتبر هذا الظهور الأول لها عقب إعلانها تعافيها من كورونا.وبدأت ريهام السهلي حلقتها بالتعبير عن سعادتها لعودتها إلى القناة وإلى العمل مرة أخرى بعد تعافيها من كورونا قائلة "اسمحولي أقولكو إن أنا سعيدة إزاي من خلال شاشة إكسترا نيوز مهما أقولكو وحشني إزاي إن أنا أكون موجود مع حضراتكو مش هيكون كفاية".وقامت بالتحدث عن تجربتها مع فيروس كورونا المستجد قائلة "كانت تجربة صعبة أكيد بس الحمد لله إن أنا قدرت أتخطاها الحمد لله افتقدت وجودي معاكم".وشكرت "السهلي" جميع زملائها العاملين معها في قناة "إكسترا نيوز" قائلة "قد إيه كانو بيسألو عليا الفترة اللي فاتت عايزة أشكر كل واحد فيهم على موجوده في حياتي عايزة أشكر كل الناس اللي سألت عليا سواء أصدقاء أو زملاء او ناس معرفهمش قد ايه فرقتوا معايا في حياتي النفسية".وكشفت الدرس الذي قام بتعلمه بسبب فيروس كورونا وهو أنه إذا شعر الشخص بأي اختلاف في حالته الصحية أن يقوم بالكشف حتى وإن كان فرق بسيط لأن فيروس كورونا إذا تم اكتشافه مبكرا من السهل تخطيه.وأضافت متحدثة عن أعراض كورونا "محدش فينا هيعرف إن دي أعراض كورونا الا مع الطبيب اللي هو بيستشيره أو بيثق فيه الأيام الأولى في الفيروس مهمة أوي".واختتمت حديثها متمنية الشفاء لكل مصابي بفيروس كورونا بشكل عام وبشكل خاص زملائها في "إكسترا