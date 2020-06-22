في عيد الأب.. هكذا هنأت علا رشدي والدها





احتلفت الفنانة علا رشدي بعيد الأب العالمي الذي يحل اليوم، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".ونشرت صورة تجمعها بوالدها وعبرت عن حبه الشديد لها وعلقت قائلة :إلي أطيب أب وجد في العالم عيد أب سعيد، ربنا يخليك لينا ونقدر نسعدك ونديك من الحب والأهتمام والصبر اللي بتديهولنا كل يوم.يذكر أن آخر أعمال الفنانة علا رشدي مسلسل "بـ100 وش"، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنانة نيللي كريم وعلا رشدي وحسن ابو الروؤس وأسلام إبراهيم وزين غريب، والمسلسل من إخراج كاملة ابو ذكري.