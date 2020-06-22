هنا شيحة تنشر صورة نادرة برفقة والداها في عيد الأب

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احتلفت الفنانة هنا شيحة بعيد الأب العالمي الذي يحل اليوم ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث نشرت صورة نادرة تجمعها بوالدها وعبرت عن حبه الشديد لها وعلقت قائلة :عيد أب سعيد أبي الرائع العمود الفقري والدعم الأبدي أحبك يا أبي .



والجدير بالذكر أن هنا شيحة خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "شاهد عيان"،، وهو بطولة حسن الرداد، بسمة، وليد فواز، محمد لطفي، أحمد صيام، كريم عبد الخالق، أيمن عزب، عبد الرحيم حسن، حسن عيد، بثينة توكل، أيمن الشيوي، وهو من تأليف أحمد مجدي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.