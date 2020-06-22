إنتر ينجو بصعوبة من فخ سامبدوريا في الكالتشيو الإيطالي

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:12 ص
إنتر ميلان
إنتر ميلان
هيثم موسى


حقق نادي إنتر ميلان فوزاً صعباً على ضيفه نادي سامبدوريا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعهمتا ضمن مواجهات الجولة 25 من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز "الكتالشيو".


وبتلك النتيجة رفع إنتر رصيده إلى57 نقطة في المركز الثالث بترتيب المسابقة، بفارق ست نقاط خلف يوفنتوس صاحب المركز  الأول قبل 12 مرحلة على انتهاء البطولة.

و تجمد رصيد سامبدوريا عند 26 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق نقطة أمام مراكز الهبوط.

أخبار تهمك

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 8 ساعات

فصل 4 طلاب بكفرالشيخ لاعتدائهم على المراقبين وتكسير المقاعد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 1475 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و87 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تجمهر أولياء الأمور أمام اللجان.. وزير التربية والتعليم يكشف إجراء حاسم

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يرفض عرض نيمار

منذ ساعة

"بدأ الإنتاج".. هيئة الدواء تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا (فيديو)

منذ ساعة و نصف

"كانت تجربة صعبة أوي".. أول ظهور للإعلامية ريهام السهلي بعد شفائها من "كورونا" (فيديو)

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ ساعة و 28 دقيقة

رسالة عاجلة من الأزهر إلى الشعب المصري بشأن الأمن القومي (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يكشف حقيقة اعتقال 18 عاملا مصريا في ليبيا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يضم ٣ لاعبين جدد

منذ حوالي 4 ساعات

ساديو ماني يصدم ليفربول

منذ ساعتين و 24 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:22 ص

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

10:25 م

رسالة عاجلة من الأزهر إلى الشعب المصري بشأن الأمن القومي (فيديو)

12:56 ص

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

06:20 م

عاجل| الصحة: تسجيل 1475 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و87 حالة وفاة

09:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!