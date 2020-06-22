إنتر ينجو بصعوبة من فخ سامبدوريا في الكالتشيو الإيطالي









حقق نادي إنتر ميلان فوزاً صعباً على ضيفه نادي سامبدوريا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعهمتا ضمن مواجهات الجولة 25 من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز "الكتالشيو".









وبتلك النتيجة رفع إنتر رصيده إلى57 نقطة في المركز الثالث بترتيب المسابقة، بفارق ست نقاط خلف يوفنتوس صاحب المركز الأول قبل 12 مرحلة على انتهاء البطولة.





و تجمد رصيد سامبدوريا عند 26 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق نقطة أمام مراكز الهبوط.



