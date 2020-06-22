مصطفي كريم يكشف سبب عدم انتقاله لـ الزمالك









قال مصطفى كريم، نجم الكرة العراقية، إن نادي الزمالك دخل في مفاوضات جادة خلال فترة تألقه مع النادي الإسماعيلي.





وأكد مصطفى كريم في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الزمالك فاوضني أنا وهاني سعيد في تلك الفترة ولكن إبراهيم عثمان رئيس النادي وقتها رفض عرض الزمالك".





وأوضح: "الجميع يعرف ان رحيل أي لاعب يرجع إلى إدارة النادي، ووقتها إدارة الدروايش رفضت نهائيًا رحيلي للنادي الأبيض".



