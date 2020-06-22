مصطفي كريم يكشف سبب عدم انتقاله لـ الزمالك

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:10 ص
مصطفى كريم
مصطفى كريم
محمد جمال


قال مصطفى كريم، نجم الكرة العراقية، إن نادي الزمالك دخل في مفاوضات جادة خلال فترة تألقه مع النادي الإسماعيلي.

وأكد مصطفى كريم في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الزمالك فاوضني أنا وهاني سعيد في تلك الفترة ولكن إبراهيم عثمان رئيس النادي وقتها رفض عرض الزمالك".

وأوضح: "الجميع يعرف ان رحيل أي لاعب يرجع إلى إدارة النادي، ووقتها إدارة الدروايش رفضت نهائيًا رحيلي للنادي الأبيض".

وأتم: "أنصح جميع لاعبي العراق بالإنتقال إلى الدوري المصري، فهو دوري كبير وأندية الدوري المصري تمتلك بطولات كبيرة في إفريقيا".

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