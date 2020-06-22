ريال مدريد يتخذ قراره بشأن أوديجارد

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:03 ص
أوديجارد
أوديجارد
عبد القادر عرابي


ذكرت تقارير صحفية إسبلتية اليوم، أن نادي ريال مدريد الإسباني، اتخذ قراره الأخير، بشأن مصير نجمه النرويجي مارتن أوديجارد، والمعار لصفوف نادي ريال سوسيداد الإسباني.

وخاض أوديجارد الموسم الجاري معاراً لنادي ريال سوسيداد، حيث تألق اللاعب بشكل كبير، رشحه مرة أخرى للعودة للنادي الملكي.

ووفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد قرر الإبقاء على اللاعب معاراً مع النادي الباسكي، خلال الموسم المقبل 2020/2021.

ويتواجد نص في عقد إعارة اللاعب، يسمح بتمديد إعارة اللاعب لموسم إضافي بالإتفاق بين الطرفين.

ويريد النادي الملكي الإبقاء على اللاعب موسماً آخر مع النادي الباسكي، من أجل اكتساب المزيد من الخبرات، ومن ثم العودة لريال مدريد مرة أخرى.

وتم ترشيح اللاعب للإنتقال لعدة أندية، أبرزها ميلان الإيطالي، خلال الصيف المقبل، إلا أن ريال مدريد لا ينوي التفريط في خدمات اللاعب بسهولة.

وخاض اللاعب رفقة ريال سوسيداد 30 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 7 أهداف، ومرر 8 تمريرات حاسمة، ويبلغ من العمر 21 عاماً.

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