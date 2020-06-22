وزير التعليم: نجاح إدارة امتحانات الثانوية العامة بنسبة 99%





أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نجاح منظومة التعليم في إتباع الإجراءات الاحترازية في ظل هذه الظروف غير المسبوقة، بالإضافة للعناصر الأخرى التقليدية بما فيها الغش، مشيراً أن تقارير الأجهزة الرقابية تؤكد نجاح إدارة الامتحانات في يومها الأول بنسبة 99%.





وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن عملية المتابعة مستمرة لامتحانات الثانوية العامة، وتقييم المستهدف، لافتًا إلى أنه بالفعل هناك مخالفات في عدد من المدارس لم تزد عن 20 مدرسة من إجمالي 2216 مدرسة.





وأوضح أنه يتم الآن تغيير رؤساء اللجان والمراقبين، مؤكدًا أن هذه المشاكل ستختفي يوم الخميس المقبل، لافتًا إلى أن أن المخالف تركزت في المحافظات ذات الكثافات السكانية الأعلى؛ في القاهرة والإسكندرية والشرقية.





وانتقد وزير التعليم، ترويج مواقع التواصل الاجتماعي لسلبيات عشرين مدرسة في امتحانات الثانوية العامة بنسبة لا تتجاوز 0.5%، وتجاهل الإيجابيات.





انطلاق ماراثون الثانوية العامة





بدأت لجان الثانوية العامة، استقبال الطلاب الأحد، حيث فتحت أبوابها من الثامنة صباحًا، لتنطلق الامتحانات في العاشرة، على مستوى الجمهورية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة.





وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19).





ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم، تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.





المسافات الآمنة





وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات عن امتحانات الثانوية العامة: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.





وعن موعد دخول الطلاب اللجان، قال الوزير: سيدخل الطلبة لجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد التاسعة، مشيرًا إلى توزيع الكمامات عليهم، وإجراء المسح الحراري والتعقيم، وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي.





وأوضح أن الوزارة انتهت من تعقيم لجان الثانوية العامة بالكامل، باستخدام 100 مليون منتج لعمليات التعقيم، متقدمًا بالشكر لوزارتي الصحة والداخلية، والمحافظين، لتعاونهم مع التربية والتعليم في عمليات التعقيم.



