وزير التعليم: نجاح إدارة امتحانات الثانوية العامة بنسبة 99%

الإثنين 22/يونيو/2020 - 08:17 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نجاح منظومة التعليم في إتباع الإجراءات الاحترازية في ظل هذه الظروف غير المسبوقة، بالإضافة للعناصر الأخرى التقليدية بما فيها الغش، مشيراً أن تقارير الأجهزة الرقابية تؤكد نجاح إدارة الامتحانات في يومها الأول بنسبة 99%.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن عملية المتابعة مستمرة لامتحانات الثانوية العامة، وتقييم المستهدف، لافتًا إلى أنه بالفعل هناك مخالفات في عدد من المدارس لم تزد عن 20 مدرسة من إجمالي 2216 مدرسة.

وأوضح أنه يتم الآن تغيير رؤساء اللجان والمراقبين، مؤكدًا أن هذه المشاكل ستختفي يوم الخميس المقبل، لافتًا إلى أن أن المخالف تركزت في المحافظات ذات الكثافات السكانية الأعلى؛ في القاهرة والإسكندرية والشرقية.

وانتقد وزير التعليم، ترويج مواقع التواصل الاجتماعي لسلبيات عشرين مدرسة في امتحانات الثانوية العامة بنسبة لا تتجاوز 0.5%، وتجاهل الإيجابيات.

انطلاق ماراثون الثانوية العامة

بدأت لجان الثانوية العامة، استقبال الطلاب الأحد، حيث فتحت أبوابها من الثامنة صباحًا، لتنطلق الامتحانات في العاشرة، على مستوى الجمهورية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19). 

ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم، تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.

المسافات الآمنة 

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات عن امتحانات الثانوية العامة: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا. 

وعن موعد دخول الطلاب اللجان، قال الوزير: سيدخل الطلبة لجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد التاسعة، مشيرًا إلى توزيع الكمامات عليهم، وإجراء المسح الحراري والتعقيم، وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي. 

وأوضح أن الوزارة انتهت من تعقيم لجان الثانوية العامة بالكامل، باستخدام 100 مليون منتج لعمليات التعقيم، متقدمًا بالشكر لوزارتي الصحة والداخلية، والمحافظين، لتعاونهم مع التربية والتعليم في عمليات التعقيم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قياس الحرارة فيروس كورونا بوابة الفجر امتحانات الثانوية الفجر الثانوية العامة

أخبار تهمك

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ نصف ساعة

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

منذ حوالي 19 ساعة

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

منذ يوم

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 14 ساعة

مجلس الأمن القومي الأمريكي: يجب بناء العملية السياسية بليبيا على مبادرة القاهرة ومسار برلين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 1475 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و87 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يضم ٣ لاعبين جدد

منذ حوالي 10 ساعة

بعد تجمهر أولياء الأمور أمام اللجان.. وزير التربية والتعليم يكشف إجراء حاسم

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يرفض عرض نيمار

منذ حوالي 7 ساعات

فصل 4 طلاب بكفرالشيخ لاعتدائهم على المراقبين وتكسير المقاعد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة عاجلة من الأزهر إلى الشعب المصري بشأن الأمن القومي (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

فوضى وزحام أمام مدرسة المنيرة الإعدادية بوسط البلد قبل بدء امتحانات الثانوية

غياب التنظيم أمام مدرسة الأورمان شيراتون قبل بدء امتحانات الثانوية العامة

أول رد من التعليم علي حالة المراقبة المصابة بكورونا في المنيرة

وزير التعليم: الأمور تسير بانتظام في الغالبية العظمى للمدارس

تكدس أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أمام مدرسة أم الأبطال بالهرم (صور)

زحام بين طلاب مدرسة جمال عبد الناصر بعد امتحان لغة عربية

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:22 ص

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

02:03 ص

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

10:25 م

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

06:20 م

رسالة عاجلة من الأزهر إلى الشعب المصري بشأن الأمن القومي (فيديو)

12:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!