أسرة نجم الروك توم بيتي تحذر ترامب من استخدام أغانيه في حملته الانتخابية





حذرت نجم الروك الراحل توم بيتي, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من استخدام أغانيه في حملته الانتخابية.





وانتقدت من جانبها استخدتم حملة ترامب أغنيته الشهيرة (آي وونت باك داون) ”لن أتراجع“ في مؤتمر انتخابي حضره عدد قليل من المؤيدين في تولسا بولاية أوكلاهوما وبعثت لحملته بتحذير للكف عن استخدامها.





وقالت عائلة بيتي على تويتر: ”لا يحق لترامب بأي حال استخدام هذه الأغنية لدعم حملة تهمل الكثير من الأمريكيين والمنطق السليم“.





وذكرت التغريدة الموقعة من دانا أرملة بيتي وزوجته السابقة جين وابنتيه أدريا وأناكيم ”لم يكن توم بيتي ليقبل أبدا أن تستخدم إحدى أغنياته في حملة كراهية... الراحل توم بيتي وأعضاء أسرته يقفون بحزم ضد العنصرية والتمييز من أي نوع“.





ولم ترد حملة ترامب حتى الآن على طلب للتعليق.



