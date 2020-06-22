مدرب الأهلي السابق يكشف موقفه من تولي رئاسة قطاع الناشئين

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:00 ص
ناشئين الأهلي
ناشئين الأهلي
محمد جمال


كشف محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق عن حقيقة عرض مسؤولي القلعة الحمراء عليه تولي منصب مدير قطاع الناشئين .

وقال محمد يوسف، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إن النادي الأهلي لم يدخل في مفاوضات معه من أجل رئاسة قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء خلفًا لفتحي مبروك.

وأكد محمد يوسف في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الأهلي لم يعرض عليا المنصب لذلك فإنني لم أرفض العرض، ولكن هذا لا يعني قبول المنصب".

وأوضح: "لو الأهلي عرض عليا المنصب سأقوم بمناقشة الأوضاع وعليه سأقوم بالرد سواء الموافقة أو الرفض".

أخبار تهمك

صفقة الزمالك الكبرى مهددة بالفشل

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد ينافس برشلونة على ضم نجم أشبيلية

منذ 33 دقيقة

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يضم ٣ لاعبين جدد

منذ ساعتين و 46 دقيقة

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 1475 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و87 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل تعاقد الأهلي مع طاهر محمد

منذ أقل من ساعتين

ساديو ماني يصدم ليفربول

منذ أقل من ساعة

فصل 4 طلاب بكفرالشيخ لاعتدائهم على المراقبين وتكسير المقاعد

منذ حوالي 6 ساعات

مدافع المنتخب يوافق على الانضمام للأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

بعد تجمهر أولياء الأمور أمام اللجان.. وزير التربية والتعليم يكشف إجراء حاسم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 7 ساعات

سبب مفاجئ يهدد الصفقة الكبرى في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يكشف حقيقة اعتقال 18 عاملا مصريا في ليبيا

منذ 43 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:25 م

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

رسالة عاجلة من الأزهر إلى الشعب المصري بشأن الأمن القومي (فيديو)

12:56 ص

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

06:20 م

عاجل| الصحة: تسجيل 1475 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و87 حالة وفاة

09:21 م

ساديو ماني يصدم ليفربول

12:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!