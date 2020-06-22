مدرب الأهلي السابق يكشف موقفه من تولي رئاسة قطاع الناشئين









كشف محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق عن حقيقة عرض مسؤولي القلعة الحمراء عليه تولي منصب مدير قطاع الناشئين .





وقال محمد يوسف، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إن النادي الأهلي لم يدخل في مفاوضات معه من أجل رئاسة قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء خلفًا لفتحي مبروك.





وأكد محمد يوسف في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الأهلي لم يعرض عليا المنصب لذلك فإنني لم أرفض العرض، ولكن هذا لا يعني قبول المنصب".



