"التعليم": التاريخ سيذكر إجراءات مصر بشأن امتحانات الثانوية في ظل كورونا

ناشد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أولياء الأمور بعدم النزول مع أبنائهم إلى لجان الامتحانات، لأن هذا يزيد من خطورة الأمر، مؤكدًا أن أي طالب يحدث له ارتفاع في درجة الحرارة يقوم الطبيب بتحديد الحالة.





وقال" حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريها إبراهيم في برنامج "من مصر"، المذاع على قناة "CBC"، مساء الأحد، إن التاريخ سيذكر ما قامت به مصر من إجراءات لامتحانات الثانوية في ظل الأزمة والجائحة التي يمر بها العالم من انتشار أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه في اليوم الأول وجدنا عددًا من الإيجابيات.





وأضاف نائب وزير التربية والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة أن وزارة الداخلية تقوم بمجهود ضخم وجبار لتأمين عملية سير الامتحانات.





وبدأت لجان الثانوية العامة، استقبال الطلاب الأحد، حيث فتحت أبوابها من الثامنة صباحًا، لتنطلق الامتحانات في العاشرة، على مستوى الجمهورية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة.





وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19).





ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم، تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات عن امتحانات الثانوية العامة: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.





وعن موعد دخول الطلاب اللجان، قال الوزير: سيدخل الطلبة لجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد التاسعة، مشيرًا إلى توزيع الكمامات عليهم، وإجراء المسح الحراري والتعقيم، وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي.



