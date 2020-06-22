محمد يوسف: الأهلي نادى القرن وأؤيد عودة الدوري

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:45 ص
محمد يوسف
محمد يوسف
محمد جمال

كشف محمد يوسف المدير الفني للنادى الأهلي السابق عن رأيه فى الأزمة المثارة خلال الفترة الماضية بعد مطالبة نادى الزمالك بلقب نادى القرن والذي حصل عليه المارد الأحمر عام 2000 .

وقال محمد يوسف، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إن الأهلي هو نادي القرن الحقيقي ولا يصح فتح الملف نهائيًا مرة أخرى.

وأكد محمد يوسف في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أحقية الأهلي في نادي القرن واضحة ومن حق أي نادي المطالبة بالتظلم ولكن هذا الكلام كان من سنوات طويلة".

وأضاف: "أما بالنسبة لعودة الدوري فيجب عودته فالدولة هي صاحبة قرار توقفه وهي صاحبة عودته فلذلك على الجميع الإلتزام بالقرار".

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