ريال مدريد ينافس برشلونة على ضم نجم أشبيلية

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:42 ص
إشبيلية
إشبيلية
عبد القادر عرابي
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد، عن دخول نادي ريال مدريد على خط المفاوضات لضم نجم أشبيلية، والمطلوب أيضاً من قبل نادي برشلونة.

ووفقاً لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن ريال مدريد يسعى لضم المهاجم الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس، نجم نادي أشبيلية لإسباني، خلال سوق الإنتقالات الصيفية.

وأكدت الشبكة، أن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، معجب بقدرات اللاعب الفنية، ويؤمن بقدرته على تقديم الإضافة المطلوبة لهجوم ريال مدريد.

كما أشارت الشبكة، أن النادي الملكي سينظر حسم مصير مهاجميه، ماريانو دياز ولوكا يوفيتش، خلال الموسم المقبل، ثم يتحرك لضم اللاعب.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أشارت في وقت سابق، لرغبة نادي برشلونة في ضم اللاعب، مستغلاً علاقته القوية بنجم برشلونة ليونيل ميسي، زميله في المنتخب الأرجنتيني.

وانضم أوكامبوس مطلع الموسم الجاري من نادي مارسيليا الإسباني، وخاض مع النادي الأندلسي حتى الآن 32 مباراة، سجل خلالها 13 هدفاً ومرر 4 تمريرات حاسمة بجميع المسابقات.

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