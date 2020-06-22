"ملايين العبوات".. انفراجة خلال يومين في أدوية علاج مصابي كورونا

قال الدكتور علي الغمراوي، مستشار هيئة الدواء المصرية والمتحدث الرسمي، إنه تم ضخ من 3 إلى 6 أضعاف من الاحتياجات أو البيع الشهري للأدوية اللازمة لعلاج مصابي كورونا في الأسواق.





وأشار "الغمراوي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن ثقافة التخزين لدى المواطنين أهم أسباب اختفاء عدد من الأدوية، خاصة عند الشعور أن الأدوية قد تقل من السوق.





وأضاف أنه تم ضخ نحو 3 ملايين عبوة باراستامول، ومليون عبوة مضاد حيوي زيثروماكس، موضحا أنه في خلال اليومين القادمين سيشعر المواطنين بانفراجة في الأدوية، منوها بأنه في خلال العشر أيام القادمة سيتم ضخ كميات مماثلة من هذه الأدوية.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 409 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14736 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16214 حالة، من ضمنهم الـ 14736 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1475 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 55233 حالة من ضمنهم 14736 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2193 حالة وفاة.



