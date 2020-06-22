عبد الحفيظ: علاقة عاشور بالأهلي انتهت.. ونهتم بتطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:37 ص
عبدالحفيظ وعاشور
عبدالحفيظ وعاشور
محمد جمال


أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أن أن هناك اهتمام بالغ بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وأنه حريص علي متابعة كل التفاصيل وحتى إن كانت صغيرة مع الجهاز الطبي، خاصة وان النادي حريص على توفير كل الإمكانات التي تساعد على سلامة عناصر المنظومة، أيضا الجانب الإداري والتعامل بين الافراد سواء بالنسبة للموظفين أو العمال كل هذه الأمور تمت مراجعتها بما يضمن سلاسة العمل وفي نفس الوقت تأمين سلامة الجميع. 

وعلى الصعيد الفني أشار عبد الحفيظ إلى أن الجهاز الفني وضع الخطة الكاملة في هذا الشأن وناقش التنفيذ العملي لها على أرض الملعب بعناية شديدة. وسوف يتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين أثناء التدريبات. الأولي تبدأ في تمام الثامنة والنصف صباحاً، والمجموعة الثانية في العاشرة للحفاظ على التباعد المطلوب والالتزام بكل التعليمات الوقائية.

وعن موقف حسام عاشور فقال إنه أدى دوره وعلاقته بالفريق انتهت بقرار مجلس الأدارة الذي صدر مطلع الشهر الحالي حيث تم توجيه الشكر للاعب عن الفترة التي قضاها مع زملائه ضمن صفوف الأهلي، وتمني له التوفيق في خطوته القادمة.

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