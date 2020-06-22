عبد الحفيظ: علاقة عاشور بالأهلي انتهت.. ونهتم بتطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة
الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:37 ص
محمد جمال
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أن أن هناك اهتمام بالغ بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وأنه حريص علي متابعة كل التفاصيل وحتى إن كانت صغيرة مع الجهاز الطبي، خاصة وان النادي حريص على توفير كل الإمكانات التي تساعد على سلامة عناصر المنظومة، أيضا الجانب الإداري والتعامل بين الافراد سواء بالنسبة للموظفين أو العمال كل هذه الأمور تمت مراجعتها بما يضمن سلاسة العمل وفي نفس الوقت تأمين سلامة الجميع.
وعلى الصعيد الفني أشار عبد الحفيظ إلى أن الجهاز الفني وضع الخطة الكاملة في هذا الشأن وناقش التنفيذ العملي لها على أرض الملعب بعناية شديدة. وسوف يتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين أثناء التدريبات. الأولي تبدأ في تمام الثامنة والنصف صباحاً، والمجموعة الثانية في العاشرة للحفاظ على التباعد المطلوب والالتزام بكل التعليمات الوقائية.
وعن موقف حسام عاشور فقال إنه أدى دوره وعلاقته بالفريق انتهت بقرار مجلس الأدارة الذي صدر مطلع الشهر الحالي حيث تم توجيه الشكر للاعب عن الفترة التي قضاها مع زملائه ضمن صفوف الأهلي، وتمني له التوفيق في خطوته القادمة.