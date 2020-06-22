البابا تواضروس يقدم بالتعازي في كاهن شيخ بالأقصر

رحل عن عالمنا أمس بشيخوخة صالحة، الأب المبارك القس إقلاديوس جرجس كاهن كنيسة السيدة العذراء بالمريس غرب الأقصر، التابعة لإيبارشية الأقصر، عن عمر قارب الـ ٨٢ سنة، بعد خدمة كهنوتية تجاوزت الـ ٢١ سنة بقليل.





وولد بقرية الزينية شمال الأقصر في ٦ أكتوبر ١٩٣٨ باسم لطفي وعمل لفترة بوزارة الداخلية إلى أن سيم كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء بالمريس، في ٧ مارس ١٩٩٩ وحتى نياحته صباح اليوم.





وصلى نيافة الأنبا يوساب الأسقف العام بالأقصر صلاة تجنيزه بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالأقصر في الحادية عشرة من مساء أمس.





وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بخالص العزاء لنيافة الأنبا يوساب الأسقف العام بالأقصر ولمجمع كهنة الإيبارشية، في رحيل الأب الفاضل القس إقلاديوس جرجس، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب بالمريس ولأسرته، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.





وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت دعمها للقيادة السياسية والقوات المسلحة فى جميع خطواتها للدفاع عن الأمن القومي المصري خاصة في ظل التطورات التي تمر بها المنطقة والتحديات التي تواجه الدولة المصرية.





وقالت الكنيسة في بيان لها "نثمن حرص مصر الدائم على التمسك بالمسارات الدبلوماسية للحفاظ على حقوقها الشرعية والتي لم تفرط فيها مصر يومًا ما" مؤكدة دعمها الكامل للقوات المسلحة المصرية التي قدمت عبر التاريخ القديم والحديث نموذجًا مشهودًا له في التضحية والبطولة.





وأكدت الكنيسة القبطية أنها كمكونٍ أساسي من المجتمع المصري تدعو الجميع إلى الاصطفاف جنبًا إلى جنب مع الدولة المصرية وقيادتها الحكيمة وقواتها المسلحة الباسلة لمواجهة كافة التهديدات والتحديات، لتبقى مصر دومًا في آمن وسلامٍ وأمان،نصلي أن يسود السلام في العالم كله وأن ينعم الله على وطننا العزيز مصر بالأمن والاستقرار.





واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بعشية تذكار إستلام رفات الشهيد مار مرقس كاروز الديار المصرية.



