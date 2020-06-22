ساديو ماني يصدم ليفربول

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:26 ص
بوابة الفجر
علي خلاف


تخطط إدارة ليفربول الإنجليزي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

ساديو ماني يماطل في تجديد تعاقده مع ليفربول

تحدثت صحيفة " ذا صن" البريطانية، أن هناك حالة من القلق داخل نادي ليفربول، بسبب عدم تجديد عقد المهاجم السنغالي ساديو ماني حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة أن تجديد عقد المهاجم السنغالي ساديو ماني يأتي في ظل اهتمام ريال مدريد وباريس سان جيرمان، بضمه، خلال الميركاتو الصيفي.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن ليفربول عرض على ساديو ماني تجديد عقده  منذ 9 أشهر، إلا أن النجم السنغالي، لم يبد موافقته على العرض.

وتابعت الصحيفة: "أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، يرى أن انتهاء عقد ساديو ماني مع الفريق في 2023 غير مطمئن، ويجب إقناعه بالتجديد.

وأوضحت الصحيفة، أن ساديو ماني سيحصل على 220 ألف إسترليني أسبوعيا حال موافقته على تجديد عقده، ليصبح بذلك الأعلى راتبا في النادي متخطيا المصري محمد صلاح جناح الريدز.

ويتصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة الأعلى راتبا في ليفربول بـ 200 ألف إسترليني إسبوعيا، ويليه فيرجيل فان دايك بـ 180 ألف جنيه إسبوعيا.

الجدير بالذكر أن ساديو ماني شارك مع ليفربول في 26 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها 14 هدفا وصنع 6 آخرين.

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