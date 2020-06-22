عاجل.. ابن اليوتيوبر الشهيرة "ماما سناء" ينهار بالبكاء ويكشف عن وصيتها الأخيرة (فيديو)





وكشف من جانبه خلال مداخلة هاتفية بقناة "الحدث" عن وصيتها الأخيرة قبل وفاتها مشيرًا إلى أنها أوصته بعدم غلق قناتهم على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





وأضاف: "قالت لي ابقى هات سيرتي في أول كل فيديو.. فأنا قولت لها اوعي تفولي على نفسك انتي كويسة".



كان حمو شاكر، كشف عن حقيقة وفاة والدته بفيروس كورونا، لافتًا إلى أنه اصطحبها للطبيب فأخبره بأن لديها اشتباه بكورونا، مضيفًا: "أنا معرفش إذا كانت توفيت بكورونا ولا لأ".

وقال: "الدكتور بعدها قال لي وديها مستفى الحميات" موضحًا أنهم أخبروه هناك أنه ليس لديهم عناية مركزة فاضطر إلى ارجاعها للبيت مرة أخرى.

وأشار إلى إنه قرر في نهاية المكاف أن يعالجها في المنزل، قائلًا: "لكن حالتها ساءت ودخلت في غيبوبة بعدها فاضطريت الذهاب بها إلى الاستقبال، وهناك تم وضعها على جهاز الأكسجين واكتشفوا أن نسبته في جسم ماما سناء 40% وهي نسبة منخفضة جدًا".









دخل حمو شاكر، ابن اليوتيوبر الشهيرة "ماما سناء في نوبة بكاء على الهواء، قائلًا" قلبي واجعني عليها".