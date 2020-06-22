"الأمم المتحدة للفنون" تكرم لطفي لبيب في منزله وتمنحه جائزة "الأب القدوة"





كرمت هيئة الأمم المتحدة للفنون، الفنان لطفي لبيب ومنحه جائزه الأب القدوة تزامنًا مع الاحتفالات بعيد الأب.وجاء هذا التكريم على مجمل أعماله الفنية، والتي كان آخرها فيلم "خيال مآتة" بطوله النجم احمد حلمي.وآخر إعماله الدرامية مسلسل "ولاد امبابة" وتم عرضه في موسم رمضان الماضي من تأليف أيمن بكري،و إخراج ممدوح ذكي، بطولة سمير غانم،أحمد شيبة، نادر أبو الليف،فريدة سيف النصر ، شمس،سعد الصغير،محمود فارس، برلنتي فؤاد،هاني الأسمر،عبد الله مشرف،محمد فاروق شيبة،مراد فكري،أوكا وأورتيجا، إسماعيل فرغلي،يسرا المسعودي،بوسي شاهين.