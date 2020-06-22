صفقة الزمالك الكبرى مهددة بالفشل

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:20 ص
الزمالك
الزمالك
محمد جمال
 

اقترب نادى الزمالك من التعاقد مع حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي التونسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الزمالك أرسلوا نسخة من العقود للتونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للصفاقسي التونسي من أجل التوقيع عليها بعد الاتفاق علي كافة التفاصيل من حيث المدة أو القيمة المالية.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن اللاعب يماطل في التوقيع مع الزمالك رغم انتهاء عقده مع الفريق التونسي، وأحقيته في التوقيع لأي ناد في صفقة انتقال حر.

وأوضح: " اللاعب ينتظر عرضًا من أحد الأندية التركية وفي حالة عدم وصوله لاتفاق مناسب سيوقع على عقود انتقاله للفارس الأبيض".

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