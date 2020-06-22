تشييع جثماني شهيدي الجيش في سيناء بمسقط رأسهم بالدقهلية (صور)

شهدت مدينة نبروه في محافظة الدقهلية، تشييع جثماني شهيدي الغدر الإرهابي من رجال القوات المسلحة بسيناء في جنازة شعبية مهيبة.





حضر الجنازة هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، والعميد تامر حسني والعميد سامح عبد المؤمن مندوبان عن الجيش الثاني الميداني والعقيد تامر العوضي المستشار العسكري للمحافظة ورضا قويطه رئيس مركز ومدينة نبروه ولفيف من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية بالدقهلية.





يذكر أن الجنازة لشهيدي الواجب الوطني الشهيد مجند محمد السيد عبد النبي ابن قرية بهوت التابعة لمركز نبروه، والشهيد مجند خالد أحمد الشوادفي إبن قرية الدروتين التابعة لمركز نبروه.

ونقل نائب محافظ الدقهلية لأسر الشهيدين خالص عزاء الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ولأهل قراهم، مؤكدا على أن الدولة لا تنسى أبنائها الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل أمن مصر واستقرارها والحفاظ على تراب الوطن من الأعداء والخونة.



