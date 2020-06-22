"شباب الصحفيين" إلى نقيب أطباء القاهرة: "مش وقت شو وراجعي نفسك.. عمر الإخوان ما نفعت حد"

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:16 ص
هيثم طوالة
هيثم طوالة
وجهت جبهة شباب الصحفيين، 4 رسائل إلى الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، مؤكدة أن الأسئلة تضمنت هناك حيرة في أذهان المواطنين هل تمكنت الجماعة الإرهابية من إختراق نقابة الأطباء من خلال شیرین غالب.. لا يا دكتورة راجعي نفسك.. عمر الإخوان ما نفعت حد كانت نفعت نفسها وفي أول مطب هاتبيعك وتشوف غيرك و مش هايفضلك غير الحسرة".

وقال هيثم طوالة، رئيس الجبهة، في بيان صحفي: السؤال الثاني "شیرین غالب مطلوب منها تعلن موقفها إيه مع الدولة ولا هاتنفذ مخطط الإخوان".

وأضاف: "لا يا دكتورة شيرين مش وقت شو إعلامي بتاع انتخابات لسه بدري عليها إنتى كده هاتخلي الكلام يكتر عليكي".

ووجهت الجبهة سؤال ثالث: "نغمة الكلام بتاعك ليه متوافقة بالمنظر ده مع كل الكذب اللي بيتقال على القنوات المأجورة بتاعة الإخوان وقطر وتركيا".

كما وجهت سؤال رابع: "هل شيرين غالب ترغب في مغازلة جماعة الإخوان من أجل انتخابات جاية ولا في سبب تاني غير معلن".

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