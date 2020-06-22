الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - إنتر ميلان 2 × 1 سامبدوريا الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:12 ص Advertisements أخبار تهمك صفقة الزمالك الكبرى مهددة بالفشل منذ أقل من ساعة بعد تجمهر أولياء الأمور أمام اللجان.. وزير التربية والتعليم يكشف إجراء حاسم منذ حوالي 6 ساعات عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور منذ ساعتين و 50 دقيقة أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية منذ حوالي 10 ساعة تفاصيل تعاقد الأهلي مع طاهر محمد منذ أقل من ساعتين عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة منذ حوالي 11 ساعة سبب مفاجئ يهدد الصفقة الكبرى في الأهلي منذ حوالي 4 ساعات ساديو ماني يصدم ليفربول منذ أقل من ساعة عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية منذ حوالي 7 ساعات عمرو أديب يكشف حقيقة اعتقال 18 عاملا مصريا في ليبيا منذ 42 دقيقة مدافع المنتخب يوافق على الانضمام للأهلي منذ ساعة و 15 دقيقة ريال مدريد ينافس برشلونة على ضم نجم أشبيلية منذ 33 دقيقة عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا منذ حوالي 14 ساعة فصل 4 طلاب بكفرالشيخ لاعتدائهم على المراقبين وتكسير المقاعد منذ حوالي 6 ساعات مفاجأة.. الأهلي يضم ٣ لاعبين جدد منذ ساعتين و 45 دقيقة عاجل| الصحة: تسجيل 1475 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و87 حالة وفاة منذ حوالي 4 ساعات