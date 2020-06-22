نجل اليوتيوبر الشهيرة "ماما سناء" يكشف حقيقة وفاتها بـفيروس "كورونا" (فيديو)



وقال خلال مداخلة هاتفية بقناة "الحدث": "الدكتور بعدها قال لي وديها مستفى الحميات" موضحًا أنهم أخبروه هناك أنه ليس لديهم عناية مركزة فاضطر إلى ارجاعها للبيت مرة أخرى.





وأشار إلى إنه قرر في نهاية المكاف أن يعالجها في المنزل، قائلًا: "لكن حالتها ساءت ودخلت في غيبوبة بعدها فاضطريت الذهاب بها إلى الاستقبال، وهناك تم وضعها على جهاز الأكسجين واكتشفوا أن نسبته في جسم ماما سناء 40% وهي نسبة منخفضة جدًا".





ولفت الانتباه إلى أنه لم يتم الاهتمام بوالدته جيدًا في المستشفى وهو ما تسبب في سوء حالتها في النهاية ووفاتها.





كشف حمو شاكر نجل اليوتيوبر الشهيرة "ماما سناء"، حقيقة وفاة والدته بفيروس كورونا، لافتًا إلى أنه اصطحبها للطبيب فأخبره بأن لديها اشتباه بكورونا، مضيفًا: "أنا معرفش إذا كانت توفيت بكورونا ولا لأ".