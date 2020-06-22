أهداف مباراة - ريال سوسييداد 1 × 2 ريال مدريد

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:09 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
حقق ريال مدريد فوز صعب وغالي على نظيره ريال سوسييداد خارج ميدانه بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وصعد إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني



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