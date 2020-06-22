الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - ريال سوسييداد 1 × 2 ريال مدريد الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:09 ص ريال مدريد Advertisements حقق ريال مدريد فوز صعب وغالي على نظيره ريال سوسييداد خارج ميدانه بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وصعد إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني أخبار تهمك عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا منذ حوالي 14 ساعة مدافع المنتخب يوافق على الانضمام للأهلي منذ ساعة و 12 دقيقة ساديو ماني يصدم ليفربول منذ ساعة الا ربع بعد تجمهر أولياء الأمور أمام اللجان.. وزير التربية والتعليم يكشف إجراء حاسم منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية منذ حوالي 7 ساعات فصل 4 طلاب بكفرالشيخ لاعتدائهم على المراقبين وتكسير المقاعد منذ حوالي 6 ساعات أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية منذ حوالي 10 ساعة عمرو أديب يكشف حقيقة اعتقال 18 عاملا مصريا في ليبيا منذ 40 دقيقة عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور منذ ساعتين و 47 دقيقة ريال مدريد ينافس برشلونة على ضم نجم أشبيلية منذ نصف ساعة مفاجأة.. الأهلي يضم ٣ لاعبين جدد منذ ساعتين و 42 دقيقة صفقة الزمالك الكبرى مهددة بالفشل منذ أقل من ساعة عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة منذ حوالي 11 ساعة تفاصيل تعاقد الأهلي مع طاهر محمد منذ أقل من ساعتين عاجل| الصحة: تسجيل 1475 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و87 حالة وفاة منذ حوالي 4 ساعات سبب مفاجئ يهدد الصفقة الكبرى في الأهلي منذ حوالي 4 ساعات