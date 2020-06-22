ريال مدريد يحقق فوزا صعبا على سوسييداد ويقتنص الصدارة من برشلونة





حقق ريال مدريد فوز صعب وغالي على نظيره ريال سوسييداد خارج ميدانه بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وصعد إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني





سجل الهدف الأول لريال مدريد سيرجيو راموس من ركلة جزاء، وإضاف الهدف الثاني كريم بنزيما، وقلص سوسييداد النتيجة عبر ميكيل ميرينو في الدقيقة 83 من عمر المباراة.





وبعد تلك المباراة تقدم ريال مدريد إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 وهو نفس رصيد فريق برشلونة وذلك قبل 8 جولات من النهاية.





لعب المرينجي بأداء متواضع خلال الشوط الأول الذي كان اللإضلية لصالح ريال سوسييداد، وهدد فقط فينيسوس جونيور مرمى الفريق الباسكي في الدقيقة 33 كما سدد كريم بنزيما كرة ضعيفة ذهبت بين يدي الحارس.





ولكن في بداية الشوط الثاني حصل ريال مدريد على ركلة جزاء بعد مجهود من فينيسيوس جونيور وانبرى لها سيرجيو راموس ووضعها في الشباك بنجاح.





ثم أضاف كريم بنزيما الهدف الثاني بعد أن استلم الكرة العالية داخل منطقة الجزاء وسدد كرة بيمناه سكنت شباك الحارس، وكان هدف ريال سوسيداد المتأخر عبر ميرينو هو السبب في اشتعال المباراة أكثر في الدقائق الأخيرة..وضغط ريال سوسييداد حتى الدقائق الأخيرة ومرت رأسية من ميرينو بجوار قائم الحارس كورتوا ليخرج الريال بالنقاط الكاملة.