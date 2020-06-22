وزارة الرياضة تنفي تحمل مسحات اللاعبين بالأندية قبل عودة الدوري

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نفى مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة ما تردد حول تحمل الوزارة التكاليف الخاصة بالمسحات التى تجريها الأندية حاليا قبل عودة النشاط الرياضي، مؤكدا أن الوزارة ليس لها علاقة من قريب او بعيد بهذا الامر ولم يتم مناقشته من الاساس



وأوضحت الوزارة أن القرار الصادر الخاص بعودة النشاط الرياضي جاء بعد دراسة مستفضية من لجنة الأزمة بمجلس الوزراء التى يترأسها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وفى اطار خطة الدولة للعودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية بعد توقف تام بسبب انتشار فيروس كورونا.



وقالت الوزارة إن كل اتحاد مسئول عن كافة الجوانب الفنية المتعلقة بعودة النشاط الخاص به وفقا للأكواد والضوابط التى تم الاعلان عنها فى مؤتمر الاعلان عن عودة النشاط الرياضي بحضور وزيرى الشباب والرياضة والاعلام ورئيس اللجنة الاوليمبية المصرية ورئيس اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة.



وأوضح المصدر أن اللجنة التنفيذية التى صدرت بقرار ومن وزير الرياضة معنية بمتابعة ورصد تنفيذ كافة الضوابط والإجراءات الواردة بالدليل الاسترشادية الذى تم توزيعه على جميع الهيئات الرياضية والشبابية المعنية بعودة النشاط.



