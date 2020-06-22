رسالة عاجلة من الأزهر إلى الشعب المصري بشأن الأمن القومي (فيديو)

قال الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إن الأزهر الشريف يؤكد أهمية الالتفاف حول القيادة السياسية ودعمها وتكاتف الجميع ولم الشمل ورأب الصدع محليًا وعربيًا وإقليميًا لمواجهة التحديات التي تواجه أمتنا، موضحا أن الأزهر الشريف يدعم موقف القيادة فيما يتعلق بإجراءات الحفاظ على أمن مصر القومي وتأمين حدودها.





وأكد "الحديدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد" اليوم الأحد، أنه يجب الامتثال للقيادة السياسية ودعمها خاصة في هذه الفترة التي تحتاج إلى لم الشمل على المستوى المحلي والعربي والإقليمي، لكون التحديات تواجهنا من كل اتجاه، لافتا إلى أن الأزهر يدعم الحل السلمي في ليبيا ويجدد الدعوة إلى وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات.





وأضاف أن الأزهر الشريف وجه كذلك رسالة دعم لأبطال وأبناء القوات المسلحة والشرطة والذين يقفو جنبا إلى جنب للدفاع عن مصر وحدودها، منوها إلى أن أن تأييد الموقف المصري الذي يدعم الاستقرار واجب عيني على كل مواطن.





ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسائل مهمة للعالم أجمع، خلال تفقده للقوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، بشأن الكفاءة والحالة الفنية القتالية العالية للقوات المسلحة، وقدرة الجيش المصري على الدفاع عن أمن بلاده داخل الحدود وخارجها.





وجاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، المحاذية للحدود مع ليبيا، بحضور القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان القوات المسلحة، الفريق محمد فريد حجازي، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.





وفيما يلي رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي للقوات المسلحة خلال تفقده المنطقة العسكرية الغربية.





استهل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حديثه، بقوله؛ إن الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة، مؤكدًا أنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد.





وشدد السيسي، على أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن الأمن القومي لبلاده داخل الحدود وخارجها.





وأكد الرئيس السيسي، على الكفاءة العالية للقوات المسلحة وجاهزيتها لتنفيذ أي مهام، متابعًا؛ "متأكد أننا لو احتجنا منكم تضحيات وهنا بنبذل تضحيات كبيرة جدًا، كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".





وأشاد الرئيس، بالجهود التي يبذلها عناصر المنطقة الغربية العسكرية؛ لتأميم الحدود المصرية مع ليبيا، متابعًا؛ "في أنشطة وتضحيات كثيرة بتم ويمكن محدش يعرف عنها حاجة هنا في المنطقة الغربية، على الحدود مع الشقيقة ليبيا".





وحول الجهود المبذولة، أوضح السيسي، أن هناك أكثر من 1200 كيلومتر يتم تأمينها منذ أكثر من سبع سنوات بالقوات الجوية والخاصة وحرس الحدود، فاسمحوا لي أن أشكركم وكونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا في داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".





وكانت رئاسة الجمهورية، أكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد برفقة كبار قادة القوات المسلحة المصرية المنطقة الغربية العسكرية القريبة من الحدود الليبية.





وشاهد السيسي، عرضًا بالطائرات العسكرية، مع القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعدد من القادة، خلال تفقد، عناصر المنطقة العسكرية الغربية، مؤكدًا أن القوات تقوم بعمليات ولا تعلن عنها.



