أحمد موسى: "مسؤولون قطريون ظهروا على شاشات الاحتلال.. دا مش تطبيع ولا إيه؟"

الإثنين 22/يونيو/2020 - 04:39 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن القطري ناصر الخاطر ظهر في حوار له على قناة عبرية إسرائلية للترويج لكأس العالم المتوقع تنظيمها في قطر خلال العام 2022.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، هذه صفقة القرن الحقيقية حيث قناة عبرية تجري حوارات في قلب الدوحة، متابعا "دا مش تطبيع ولا إيه؟".

وتساءل، أين أنت يا جمال يا ريان من هذا الهراء والعار الذي يلاحقك أنت وأخوتك، مردفا: "يا جمال أنت ومزرعة حمد بن جاسم أول من بعتوا القضية".

وفي وقت سابق، قال الإعلامي أحمد موسى، إن دويلة قطر خفضت الرواتب بالمؤسسات الحكومية بنسبة 30% رغم امتلاكها مليارات الدولار، حيث يبلغ الدخل من البترول والغاز 75 مليار دولار سنويا.

وتابع أن قطر قررت إيقاف الترقيات الاستثنائية وخفض رواتب العاملين في المؤسسات الحكومية بنسبة 30% مع إنهاء خدمات الموظفين ومنحهم شهرين مهلة حتى يغادروا دويلة قطر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى أن قطر قررت إيقاف صرف البدل النقدي للتذاكر لغير القطريين إلا في حال العمل أو نهاية الخدمة مع إيقاف البدل النقدي للإجازات.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى أن تميم يقوم بإنفاق المليارات على الإرهاب حيث أنفق 30 مليار دولار على الإرهاب في الشهريين الماضيين.

وأكد موسى، أن جمال ريان وغادة عويس ومن على شاكلتهم أكثر ناس يطبلوا لإسرائيل وينبطحوا لها، ليه يا جمال أنت وغادة مبكتوش من التطبيع وظهور مسؤول قطري على قناة عبرية ولا خايفين على دولاراتكم يا حقير منك ليها.

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