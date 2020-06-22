في عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن الفنانة سميرة صدقي
الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:43 ص
روان هيثم
يحتفل اليوم الوسط الفني بعيد ميلاد الفنانة سميرة صدقي التي تنتمي لعائلة فنية فوالدها الفنان عبد المقصود صدقي، ووالدتها فنانة مسرحية.
ويرصد 'الفجر الفني' أبرز المعلومات عن المحطات الفنية في حياتها
1-ولدت في محافظة الاسكندرية يوم 22 يونيو عام 1960م.
2-تخرجت من كلية الآداب جامعة الاسكندرية.
3-بدأت رحلتها الفنية في منتصف سبعينات القرن العشرين، بالعمال السينمائي.
4-قدمت العديد من الأفلام منها الفقراء أولادي، أين مفر، خمسة كارت، الطيب والشرس والوحش، خميس يغزو القاهرة، هي والعملاق، صاحبك من بختك، مجرم رغم أنفه.
5-شاركت في عدة أعمال مسرحية منها أولاد دراكولا، إحنا شباب الديسكو.
6-توقفت بسبب دراستها عن الظهور الفني لعدة مرات ثم عادت مرة آخرى.