في عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن الفنانة سميرة صدقي

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:43 ص
سميرة صدقي
سميرة صدقي
روان هيثم

يحتفل اليوم الوسط الفني بعيد ميلاد الفنانة سميرة صدقي التي تنتمي لعائلة فنية فوالدها الفنان عبد المقصود صدقي، ووالدتها فنانة مسرحية.

ويرصد 'الفجر الفني' أبرز المعلومات عن المحطات الفنية في حياتها

1-ولدت في محافظة الاسكندرية يوم 22 يونيو عام 1960م.

2-تخرجت من كلية الآداب جامعة الاسكندرية.

3-بدأت رحلتها الفنية في منتصف سبعينات القرن العشرين، بالعمال السينمائي.

4-قدمت العديد من الأفلام منها الفقراء أولادي، أين مفر، خمسة كارت، الطيب والشرس والوحش، خميس يغزو القاهرة، هي والعملاق، صاحبك من بختك، مجرم رغم أنفه.

5-شاركت في عدة أعمال مسرحية منها أولاد دراكولا، إحنا شباب الديسكو.

6-توقفت بسبب دراستها عن الظهور الفني لعدة مرات ثم عادت مرة آخرى.

أخبار تهمك

فصل 4 طلاب بكفرالشيخ لاعتدائهم على المراقبين وتكسير المقاعد

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد ينافس برشلونة على ضم نجم أشبيلية

منذ نصف ساعة

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة الزمالك الكبرى مهددة بالفشل

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. الأهلي يضم ٣ لاعبين جدد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ حوالي 14 ساعة

بعد تجمهر أولياء الأمور أمام اللجان.. وزير التربية والتعليم يكشف إجراء حاسم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

منذ حوالي 11 ساعة

سبب مفاجئ يهدد الصفقة الكبرى في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ساديو ماني يصدم ليفربول

منذ ساعة الا ربع

تفاصيل تعاقد الأهلي مع طاهر محمد

منذ أقل من ساعتين

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

منذ حوالي 10 ساعة

مدافع المنتخب يوافق على الانضمام للأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل| الصحة: تسجيل 1475 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و87 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يكشف حقيقة اعتقال 18 عاملا مصريا في ليبيا

منذ 39 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:25 م

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

06:20 م

عاجل| الصحة: تسجيل 1475 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و87 حالة وفاة

09:21 م

ساديو ماني يصدم ليفربول

12:26 ص

عمرو أديب يكشف حقيقة اعتقال 18 عاملا مصريا في ليبيا

12:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!