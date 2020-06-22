أعيان القبائل الليبية: "اعتدنا وقوف مصر بجانب الأشقاء في الأزمات" (فيديو)

علق الدكتور محمد المصباحي، رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية، على موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه الأزمة الليبية، قائلًا: "تابعنا وبكل امتنان جهود الدبلوماسية المصرية منذ بداية الأزمة الليبية، وحتى مبادرة القاهرة التي تفضل بها السيد الرئيس وسط ترحاب من المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح، ولكن لم يكن هناك ترحيب من الطرف الآخر، الطرف التركي الذي يُسيطر على البلاد ويريد احتلالها".





ووجه "المصباحي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، التحية للزعيم عبد الفتاح السيسي وللبرلمان المصري وكل القيادات العسكرية في مصر، قائلًا: "اعتدنا من مصر العروبة على أن تقف بجانب الأشقاء في وقت الأزمات".





وتابع: "قواتنا المسلحة التي كانت تسيطر على 93% من الأرض التركية تراجعت امتثالا لمبادرة الشقيقة الكبرى مصر، ولكن الجانب التركي لا يريد أن يخرج ويريد أن يستولى على ثورات الليبيين ولم يلتزموا بهذه المبادرة، أردوغان يريد العودة إلى الحلم العثماني ويدمر ليبيا كما قتلوها من قبل، ونحن نقول للأخوة المصريين نحن في حاجة إليكم لدحر هذا العدوان".





ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسائل مهمة للعالم أجمع، خلال تفقده للقوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، بشأن الكفاءة والحالة الفنية القتالية العالية للقوات المسلحة، وقدرة الجيش المصري على الدفاع عن أمن بلاده داخل الحدود وخارجها.





وجاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، المحاذية للحدود مع ليبيا، بحضور القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان القوات المسلحة، الفريق محمد فريد حجازي، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.





وفيما يلي رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي للقوات المسلحة خلال تفقده المنطقة العسكرية الغربية.





استهل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حديثه، بقوله؛ إن الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة، مؤكدًا أنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد.





وشدد السيسي، على أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن الأمن القومي لبلاده داخل الحدود وخارجها.





وأكد الرئيس السيسي، على الكفاءة العالية للقوات المسلحة وجاهزيتها لتنفيذ أي مهام، متابعًا؛ "متأكد أننا لو احتجنا منكم تضحيات وهنا بنبذل تضحيات كبيرة جدًا، كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".





وأشاد الرئيس، بالجهود التي يبذلها عناصر المنطقة الغربية العسكرية؛ لتأميم الحدود المصرية مع ليبيا، متابعًا؛ "في أنشطة وتضحيات كثيرة بتم ويمكن محدش يعرف عنها حاجة هنا في المنطقة الغربية، على الحدود مع الشقيقة ليبيا".





وحول الجهود المبذولة، أوضح السيسي، أن هناك أكثر من 1200 كيلومتر يتم تأمينها منذ أكثر من سبع سنوات بالقوات الجوية والخاصة وحرس الحدود، فاسمحوا لي أن أشكركم وكونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا في داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".





وكانت رئاسة الجمهورية، أكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد برفقة كبار قادة القوات المسلحة المصرية المنطقة الغربية العسكرية القريبة من الحدود الليبية.



