أسعار الذهب اليوم الإثنين 22-6-2020.. والمعدن الأصفر يحاول الصعود مجددًا
الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
تحاول أسعار الذهب استئناف الارتفاع في أول تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، لتستقر فى المستهل ليبلغ سعر الذهب من عيار 21 نحو 782 جنيها للجرام، وجاء سعر المعدن الأصفر في سوق الصاغة على النحو التالي:
أسعار الذهب اليوم في مصر
عيار 18 سجل 670.25 جنيه للجرام
عيار 21 سجل 782 جنيها للجرام.
عيار 24 سجل 893.75 جنيه للجرام
الجنيه الذهب 6256 جنيها
وكانت الأسعار الفورية للذهب بلغت الشهر الماضي أعلى مستوياتها منذ 2012 إلى 1764.55 دولار، وجرى الإعلان عن إصابة ما يزيد عن 8.38 مليون شخص بفيروس كورونا في أنحاء العالم، وجاءت اختبارات حوالي 400 عامل إيجابية في مجزر بشمال ألمانيا، فيما أعلنت الصين عن 32 حالة إصابة جديدة يوم الجمعة.
صعدت أسعار الذهب 15 % منذ بداية العام، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة في ظل المخاوف من التباطؤ الاقتصادي والمستويات غير المسبوقة من الدعم المالي والنقدي من جانب الحكومات والبنوك المركزية، وهو ما قلص عوائد السندات ورفع أيضا المخاوف بشأن التضخم.
ومقابل سلة عملات، ارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1913.17 دولار للأوقية ويتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.
وصعد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 813.56 دولار للأوقية، محققا زيادة 0.9 بالمئة منذ بداية الأسبوع، وارتفعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 17.62 دولار، وفي طريقها لتسجيل ثاني مكسب أسبوعي.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 409 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14736 حالة حتى الآن.
من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16214 حالة، من ضمنهم الـ 14736 متعافيًا.
وأكد متحدث الصحة، في بيان رسمي، تسجيل 1475 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.
وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وأضاف أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 55233 حالة من ضمنهم 14736 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2193 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
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