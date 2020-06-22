أسعار الذهب اليوم الإثنين 22-6-2020.. والمعدن الأصفر يحاول الصعود مجددًا





أسعار الذهب





تحاول أسعار الذهب استئناف الارتفاع في أول تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، لتستقر فى المستهل ليبلغ سعر الذهب من عيار 21 نحو 782 جنيها للجرام، وجاء سعر المعدن الأصفر في سوق الصاغة على النحو التالي:









أسعار الذهب اليوم في مصر





عيار 18 سجل 670.25 جنيه للجرام





عيار 21 سجل 782 جنيها للجرام.





عيار 24 سجل 893.75 جنيه للجرام





الجنيه الذهب 6256 جنيها





وكانت الأسعار الفورية للذهب بلغت الشهر الماضي أعلى مستوياتها منذ 2012 إلى 1764.55 دولار، وجرى الإعلان عن إصابة ما يزيد عن 8.38 مليون شخص بفيروس كورونا في أنحاء العالم، وجاءت اختبارات حوالي 400 عامل إيجابية في مجزر بشمال ألمانيا، فيما أعلنت الصين عن 32 حالة إصابة جديدة يوم الجمعة.









صعدت أسعار الذهب 15 % منذ بداية العام، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة في ظل المخاوف من التباطؤ الاقتصادي والمستويات غير المسبوقة من الدعم المالي والنقدي من جانب الحكومات والبنوك المركزية، وهو ما قلص عوائد السندات ورفع أيضا المخاوف بشأن التضخم.













ومقابل سلة عملات، ارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1913.17 دولار للأوقية ويتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.













وصعد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 813.56 دولار للأوقية، محققا زيادة 0.9 بالمئة منذ بداية الأسبوع، وارتفعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 17.62 دولار، وفي طريقها لتسجيل ثاني مكسب أسبوعي.







