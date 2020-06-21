وزارة الصحة تقدم نصائح خلال الزيارات العائلية بعد رفع منع التجول

قدمت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، 7 وصايا إلى المواطنين والمقيمين؛ عند الزيارات العائلية بعد رفع منع التجول.





وقالت الصحة، في بيان لها، إنه لا بد من تجنب المصافحة وعدم الشعور بالإحراج، الإضافة إلى عدم مشاركة الأدوات الخاصة مثل الأكل والشرب خلال تلك الزيارات، مشددة على أهمية التهوية للأماكن التي تحدث فيها هذه الزيارات.





وطالبت بأن يكون العدد محدوداً للغاية ، كما يجب التزام بنظافة اليدين واستمرار تغطية الوجه والفم.





وشددت على أهمية ان يعتذر أي شخص مصاب بالأعراض عن الزيارات العائلية.





وأوضح متحدث وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، إن المملكة والعالم الأن في مرحلة لا تستدعي فحص الأشخاص عند مداخل المدن والمناطق.

وأضاف "العبدالعالي" أن هذه المرحلة كانت في البداية عندما كانت هناك رغبة في منع الفيروس من الدخول إلى المملكة والانتشار، ولكن الأن تمت السيطرة بشكل أخر؛ موضحًا أن متطلبات هذه المرحلة تختلف عن الأيام الأولى.



