وزارة الصحة تقدم نصائح خلال الزيارات العائلية بعد رفع منع التجول

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
قدمت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، 7 وصايا إلى المواطنين والمقيمين؛ عند الزيارات العائلية بعد رفع منع التجول.

وقالت الصحة، في بيان لها، إنه لا بد من تجنب المصافحة وعدم الشعور بالإحراج، الإضافة إلى عدم مشاركة الأدوات الخاصة مثل الأكل والشرب خلال تلك الزيارات، مشددة على أهمية التهوية للأماكن التي تحدث فيها هذه الزيارات.

وطالبت بأن يكون العدد محدوداً للغاية ، كما يجب التزام بنظافة اليدين واستمرار تغطية الوجه والفم.

وشددت على أهمية ان يعتذر أي شخص مصاب بالأعراض عن الزيارات العائلية.

وأوضح متحدث وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، إن المملكة والعالم الأن في مرحلة لا تستدعي فحص الأشخاص عند مداخل المدن والمناطق.

وأضاف "العبدالعالي" أن هذه المرحلة كانت في البداية عندما كانت هناك رغبة في منع الفيروس من الدخول إلى المملكة والانتشار، ولكن الأن تمت السيطرة بشكل أخر؛ موضحًا أن متطلبات هذه المرحلة تختلف عن الأيام الأولى.

يذكر أن أعلن وزارة الصحة السعودية، عن إتاحة الموقع الإلكتروني لكورونا كوفيد 19 بعدة لغات، إضافة للغة العربية وهي " إنجليزي/هندي/إردو/بنقالي/افغاني /فلبيني/ إندنويسي" .

وكانت الصحة قد أطلقت مؤخراً الموقع الإلكتروني الجديد (الوقاية من كورونا)​، وهو المنصة الرئيسة للتوعية الصحية، ويتضمن جميع المعلومات الصحية الصحيحة فيما يخص فيروس (كورونا) المستجد، بما في ذلك الإحصائيات اليومية عن الحالات المسجلة في المملكة من الإصابات التراكمية، والحالات الجديدة، وحالات التعافي، وحالات الوفاة في جميع مناطق المملكة.

ويرصد الموقع جميع المعلومات والمنتجات التي تُنشر في جميع منصات التواصل الاجتماعي، وغيرها من المنتجات التي ترفع مستوى الوعي لدى الفرد والمجتمع، وتسهم في السلامة الصحية للمواطن والمقيم. ويشمل الموقع عددًا من الموضوعات مثل: تعريف فيروس (كورونا) المستجد، وأعراضه، وآلية التواصل مع مركز (937)، وكيفية إجراء التقييم الذاتي، وطرق الحماية من الإصابة، ومنع الانتشار، وغيرها من النصائح والإرشادات التوعوية.

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