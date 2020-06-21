الصين تحظر استيراد أغذية أمريكية وتغلق مصنع لـ "بيبسي"

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:46 م
بوابة الفجر

أعلنت الصين، اليوم الأحد، غلق مصنع تابع لشركة "بيبسي" في مقاطعة بكين، وأوضحت أنه اجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" عبر مواد غذائية، التي قد تتسبب في نقل العدوى.

وقالت المديرية العامة للجمارك إنه سوف يتم "تعليق مؤقت" لاستيراد الدجاج المثلج الذي تنتجه شركة "تايسون فودز" الأميركية، بعد رصد تفش للوباء في أحدى المنشآت الإنتاجية التابعة للشركة في الولايات المتحدة.

وجاء في البيان أن المديرية ستصادر منتجات الشركة التي وصلت إلى الصين، وفق ما نقلت رويترز.

وفي المنحى نفسه، أمرت السلطات شركة "بيبسيكو" الأمريكية للمواد الغذائية والمشروبات بإغلاق أحد مصانعها في بكين، بعدما تبينّت إصابة عدد من الموظفين بفيروس كورونا، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم الشركة فان جيمين.

وسجّلت الصين أكثر من 220 إصابة في بؤر جديدة في بكين، وتقول السلطات إن مصدرها هو سوق شينفادي، مركز التزود الرئيسي بالفاكهة والخضر في العاصمة. واكتشف الفيروس خصوصًا على ألواح تقطيع سمك السلمون المستورد.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,012 مليون إصابة، بينهم أكثر من 468 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,792 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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